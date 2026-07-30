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УЕФА ще бойкотира ФИФА, ако частни инвеститори влязат в световните първенства

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Спорт
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Европейската футболна централата се противопостави на плановете на президента на Световната футболна централа Джани Инфантино

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Снимка: AP Photo
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УЕФА заплаши с бойкот на всички турнири под егидата на ФИФА, ако световната централа продаде дял от правата върху световното първенство на частни инвеститори.

По-рано стана ясно, че президентът на ФИФА Джани Инфантино възнамерява да привлече външни инвеститори в управлението на най-престижните турнири на организацията. От УЕФА обаче реагираха остро и предупредиха, че ако това се случи, националните отбори на всичките 55 членуващи асоциации няма да участват в състезанията на ФИФА.

В официалната си позиция европейската футболна централа заявява:

УЕФА и всичките 55 национални асоциации са единни в позицията си. Единодушно и категорично отхвърляме предложението на ФИФА да прехвърли дялове от собствеността върху световното първенство и останалите си турнири на частни инвеститори.

Световното първенство не може да бъде разглеждано като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите наследства на световния футбол, изградено от поколения футболисти, национални отбори и милиарди привърженици по света. Никоя част от него не трябва да бъде продавана на частни инвеститори. Световното първенство не се продава.

Изключително безотговорно и неоправдано е предложение с подобно значение за футбола да бъде подготвено в тайна и представено за одобрение без реални консултации с хората, на които е поверено управлението на играта. Това не е просто сериозен управленски провал, а отказ на ФИФА от нейната роля на пазител на световния футбол.

Днес националните федерации по света са поставени пред ултиматум – или да приемат необратимото навлизане на частния капитал в най-важните футболни турнири, или да понесат последствията. Това не е демократичен процес, а управление чрез натиск и принуда – поведение, недостойно за организация, която трябва да защитава интересите на световния футбол.

Нашето несъгласие обаче далеч не се изчерпва с начина, по който беше взето това решение.

В момента, в който външни инвеститори придобият собственост в турнирите на ФИФА, футболът ще се промени завинаги. Финансовата възвръщаемост ще се превърне в постоянен приоритет, а очакванията на инвеститорите ще оказват ежедневен натиск. Всяко решение за международния календар, формата на турнирите и бъдещото развитие на футбола вече няма да се определя от интересите на играта, а от интересите на акционерите.

Подобен модел няма място в световния футбол. Бъдещето на играта не може да бъде диктувано от хора, чиято основна цел е максимизирането на печалбата. Интересите на националните федерации, първенствата, клубовете, футболистите и привържениците не могат да бъдат подчинени на интересите на инвеститорите. Футболът не може да заложи бъдещето си срещу финансова изгода.

Позицията на Европа е пределно ясна. Ние никога няма да легитимираме подобен модел с нашата подкрепа. Никой няма моралното право да продава нещо, което притежава единствено като доверен пазител за следващите поколения.

В резултат на днешното обсъждане нито един национален отбор под егидата на УЕФА няма да участва в турнирите на ФИФА, докато тези предложения остават в сила, освен ако не бъдат окончателно оттеглени и не бъдат предоставени категорични гаранции, че ФИФА никога повече няма да допуска частна собственост върху своето управление или върху своите състезания.

Никой не бива да се съмнява, че УЕФА и нейните национални асоциации ще се противопоставят на тези планове с абсолютна решителност.

Има моменти, когато институциите се оценяват не по това докъде са готови да стигнат, а по това, от което отказват да направят компромис. Това е именно такъв момент. Има неща, които са прекалено ценни, за да бъдат продавани. Световното първенство принадлежи на футбола. Така е било и така ще остане. И докато Европа има глас, той никога няма да бъде продаден.

Снимки: БТА и БГНЕС

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА)

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