Стилиян Петров разкритикува идеята за Мондиал с 64 отбора

Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров отправи остра критика към ръководството на ФИФА заради обсъжданата идея световното първенство през 2030 година да бъде разширено до 64 отбора.

В публикация в социалните мрежи Петров заяви, че подобна промяна не е продиктувана от спортни аргументи, а от желанието за още по-големи приходи.

"48 отбора явно не стигат, за да напълнят джобовете. Повече мачове означават повече телевизионни права и още милиарди“, написа бившият халф, като допълни, че разширяването ще доведе до повече политически и икономически интереси около турнира.

Според него Световното първенство постепенно се превръща в търговски продукт, а не в най-престижния футболен форум.

Петров изрази опасения, че увеличаването на броя на участниците ще доведе до повече неравностойни срещи, ще натовари допълнително футболистите и ще затрудни домакинството на турнира.

В публикацията си той призова УЕФА да се противопостави на евентуалната промяна.

"Не говорете, а действайте! Не позволявайте на един вманиачен ръководител да съсипе футбола, емоциите и ентусиазма на всички нас. Защитете истинските фенове, а не интересите на корпорации, инфлуенсъри и тиктокъри“, написа още Петров.

Реакцията на легендата на българския футбол идва на фона на публикация на The Times, според която президентът на ФИФА Джани Инфантино разработва план за продажба на дялове от търговските права на Световното първенство на частни инвеститори. Според информацията вече са проведени разговори с лица, близки до администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, а новата структура би могла да управлява комерсиалните права върху най-големия футболен турнир в света.

Дискусиите около бъдещето на световното първенство продължават да предизвикват сериозни реакции, като все повече футболни хора поставят въпроса дали разширяването на формата и комерсиализацията на турнира няма да се окажат за сметка на неговата спортна стойност.