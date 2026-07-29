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Германският футбол се обяви срещу плановете на ФИФА за продажба на търговски права

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Ханс-Йоахим Вацке предупреди, че идеята за допускане на частни инвеститори е "директна атака срещу футбола“ и призова Европа да действа единно

Германският футбол се обяви срещу плановете на ФИФА за продажба на търговски права
Снимка: БГНЕС
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Германски представители във футбола се присъединиха към нарастващото недоволство срещу намерението на ФИФА да отвори вратата за частни инвеститори в управлението на търговските права на своите най-големи турнири, включително Световното първенство.

Най-категорична позиция изрази вицепрезидентът на Германския футболен съюз и заместник-председател на Изпълнителния комитет на УЕФА Ханс-Йоахим Вацке.

"Много хора в европейския футбол гледат плановете на ФИФА като директна атака срещу футбола. Споделям това мнение. Тук границата отдавна е премината и имаме широк консенсус сред федерациите на УЕФА“, заяви Вацке пред германското издание Kicker.

Той разкри, че темата вече е била обсъдена с президента на УЕФА Александър Чеферин и подчерта, че европейските федерации трябва да защитят общите си интереси.

"Три европейски отбора достигнаха до полуфиналите на Световното първенство през 2026 година, а шест бяха сред четвъртфиналистите. Трябва да демонстрираме нашата тежест. Европейският футбол трябва да бъде единен“, допълни Вацке.

По-рано ФИФА обяви намерението си да създаде дъщерно дружество, чрез което да централизира продажбата на търговските права за своите турнири. Според световната централа тази стъпка ще увеличи приходите и ще създаде нови възможности за развитието на футбола.

Идеята обаче срещна сериозна съпротива в Европа, където редица футболни ръководители изразяват опасения, че допускането на частен капитал може да промени начина, по който се управляват най-значимите международни състезания.

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Германска футболна лига #Ханс-Йоаким Вацке #Джани Инфантино

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