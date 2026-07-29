Германският футбол се обяви срещу плановете на ФИФА за продажба на търговски права

Германски представители във футбола се присъединиха към нарастващото недоволство срещу намерението на ФИФА да отвори вратата за частни инвеститори в управлението на търговските права на своите най-големи турнири, включително Световното първенство.

Най-категорична позиция изрази вицепрезидентът на Германския футболен съюз и заместник-председател на Изпълнителния комитет на УЕФА Ханс-Йоахим Вацке.

"Много хора в европейския футбол гледат плановете на ФИФА като директна атака срещу футбола. Споделям това мнение. Тук границата отдавна е премината и имаме широк консенсус сред федерациите на УЕФА“, заяви Вацке пред германското издание Kicker.

Той разкри, че темата вече е била обсъдена с президента на УЕФА Александър Чеферин и подчерта, че европейските федерации трябва да защитят общите си интереси.

"Три европейски отбора достигнаха до полуфиналите на Световното първенство през 2026 година, а шест бяха сред четвъртфиналистите. Трябва да демонстрираме нашата тежест. Европейският футбол трябва да бъде единен“, допълни Вацке.

По-рано ФИФА обяви намерението си да създаде дъщерно дружество, чрез което да централизира продажбата на търговските права за своите турнири. Според световната централа тази стъпка ще увеличи приходите и ще създаде нови възможности за развитието на футбола.

Идеята обаче срещна сериозна съпротива в Европа, където редица футболни ръководители изразяват опасения, че допускането на частен капитал може да промени начина, по който се управляват най-значимите международни състезания.