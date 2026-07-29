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Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани

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Спорт
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"Бианконерите“ са постигнали договорка с ПСЖ за сделка на стойност над 45 милиона евро за френския национал

Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани
Снимка: БГНЕС
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Ювентус е постигнал принципно споразумение с Пари Сен Жермен за привличането на нападателя Рандал Коло-Муани. Според информацията клубът от Торино ще плати над 45 милиона евро, включително предвидените бонуси, за да осъществи постоянния трансфер на френския национал.

26-годишният нападател вече познава отлично обстановката в Торино, след като през втората половина на сезон 2024/25 игра под наем за "бианконерите“. Тогава той остави добри впечатления с 10 гола и три асистенции в 22 мача във всички турнири.

Коло-Муани беше привлечен от Пари Сен Жермен през лятото на 2023 година срещу 95 милиона евро от Айнтрахт Франкфурт. Впоследствие обаче не успя да се наложи като постоянен титуляр във френския шампион.

През миналия сезон нападателят прекара кампанията под наем в Тотнъм, където записа 41 двубоя, в които реализира пет попадения и направи четири асистенции.

Настоящият договор на Коло-Муани с Пари Сен Жермен е до лятото на 2028 година, но изглежда, че кариерата му ще продължи в Серия А, където Ювентус е готов да инвестира сериозна сума, за да си осигури услугите му за постоянно.

#ФК Пари Сен Жермен #ФК Ювентус #Рандал Коло-Муани

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