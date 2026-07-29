БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мондиал за продан: Сблъсък между УЕФА и ФИФА заради идея за "приватизиране" на Световното по футбол

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
джани инфантино световното първенство обедини света
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Президентът на ФИФА Джани Инфантино планира да приватизира Световното първенство по футбол. Идеята провокира остра реакция на УЕФА и от Стария континент осъдиха остро комерсиалния подход.

Идеята на Инфантино е да бъде създадено дружество, с фонд от 20 милиарда долара, а 20% от дяловете ще бъдат предложени на външни инвеститори.

Световните медии съобщават, че тези дялове вече са предложени на хора, близки до американския президент Доналд Тръмп.

Освен вече познатата идея на следващия Мондиал отборите да бъдат увеличени до 64, обмисля се и Световното да се провежда по-често вместо, както е до момента на 4 години.

Предложението трябва тепърва да бъде одобрено и гласувано от 211-те страни-членки на ФИФА, всяка една от които би получила допълнителни средства, ако то се осъществи.

#приватизация на Световното първенство #остра реакция #Джани Инфантино #УЕФА

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Моторист загина при катастрофа във Варна
4
Моторист загина при катастрофа във Варна
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
5
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
6
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: САЩ и Канада

Сенатът на САЩ придвижи санкциите срещу Русия, Зеленски обяви договорка за „Пейтриът“
Сенатът на САЩ придвижи санкциите срещу Русия, Зеленски обяви договорка за „Пейтриът“
Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.
Зеленски и Нетаняху в Белия дом: Украйна настоява за ПВО, Израел обсъжда войната в Иран Зеленски и Нетаняху в Белия дом: Украйна настоява за ПВО, Израел обсъжда войната в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Зеленски в Белия дом: Във фокуса на разговорите са системите за ПВО Зеленски в Белия дом: Във фокуса на разговорите са системите за ПВО
Чете се за: 01:17 мин.
Ключови срещи във Вашингтон: Тръмп ще разговаря със Зеленски и Нетаняху Ключови срещи във Вашингтон: Тръмп ще разговаря със Зеленски и Нетаняху
Чете се за: 01:05 мин.
Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски преговори" Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски преговори"
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо срещу...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за...
Чете се за: 01:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ