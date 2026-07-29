Мондиал за продан: Сблъсък между УЕФА и ФИФА заради идея за "приватизиране" на Световното по футбол

Президентът на ФИФА Джани Инфантино планира да приватизира Световното първенство по футбол. Идеята провокира остра реакция на УЕФА и от Стария континент осъдиха остро комерсиалния подход.

Идеята на Инфантино е да бъде създадено дружество, с фонд от 20 милиарда долара, а 20% от дяловете ще бъдат предложени на външни инвеститори.

Световните медии съобщават, че тези дялове вече са предложени на хора, близки до американския президент Доналд Тръмп.

Освен вече познатата идея на следващия Мондиал отборите да бъдат увеличени до 64, обмисля се и Световното да се провежда по-често вместо, както е до момента на 4 години.

Предложението трябва тепърва да бъде одобрено и гласувано от 211-те страни-членки на ФИФА, всяка една от които би получила допълнителни средства, ако то се осъществи.