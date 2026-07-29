Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран

Проектът за изграждането на Националната детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Министерството на здравеопазването. Това заяви след правителственото заседание министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ, въпреки че Здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 г., до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница.

Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения.

"До момента екипът на Здравната инвестиционна компания не е работил и по другото направление, свързано със самото функциониране на лечебното заведение. Това е направление, по което отдавна трябваше да е започнала работа, а именно – подаването на документи до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за изготвяне на комплексна оценка. Знаете, че това е процедура по реда на Закона за лечебните заведения. Очевидно и това не е било свършено", заяви здраният министър.

Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства. Ивкова ще бъде негов председател.

"Ще бъдат въведени промени по отношение на управлението на проекта, така че всички решения да бъдат съгласувани с Министерството на здравеопазването и обсъждани в този междуведомствен съвет", уточни Ивкова.

"Крайната цел е възможно най-скоро да се стигне до изграждането на детската болница", заяви Ивкова и допълни, че паралелно с това ще бъдат предприети необходимите стъпки за подготовката на лечебното заведение за функциониране.