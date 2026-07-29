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С риск за живота си: Деца мотористи се включиха в гасенето на пожара в Логодаж

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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История за добрия пример за младежи, които с постъпката си доказват, че мотористите не заслужават негативния образ, който често им се приписва. С риск за живота си ученици от Благоевград доброволно се включиха в потушаването на големия пожар край село Логодаж. С кросовите си мотори те помагат за гасенето в труднодостъпния терен, а след това рамо до рамо с пожарникари и доброволци носят вода и гасят пламъците само на метри от къщите.

Георги и Виктор често карат мотори в района на Логодаж. На 19 юли спират при свой познат и разбират, че в близост е избухнал пожар.

Виктор Ханджийски, 10-и клас, ПМГ "Акад. С. Корольов", Благоевград: "Той без да се замисли, тръгна да пълни цистерната. И тримата се отправихме към пожара."

Кросовите моторите се оказват изключително полезни за придвижване по горските пътища, за да се стигне до огъня.

Виктор Ханджийски, 10-и клас, ПМГ "Акад. С. Корольов", Благоевград: "Обаче се оказа труднодостъпен терен за техниката на пожарникарите и се върнахме и им съобщихме. Те ни дадоха ръчни пръскачки. Сложиха ни ги на гърба и ние тръгнахме да ги караме към втория екип."

Момчетата се включили и в гасенето с лопати.

Георги Поповски, 9-и клас, 7 СУ "Кузман Шапкарев", Благоевград: "Беше много близо до къщите и можеше да пламне цялото село."

След няколко дни един от доброволците намерил предпазната маска на едно от момчетата останала на мястото на пожара.

Мартин Караджов, жител на село Логодаж: "Аз дори не знаех, че са момчета. Бяха с каски, екипировки. Аз мислех, че са мъже, които просто такава енергия, с такава сила се хвърлиха напред. Не се отказаха, не си направиха нито една снимка, не позираха."

Виктор Ханджийски, 10-и клас, ПМГ "Акад. С. Корольов", Благоевград: "На мотористите им се носи една такава слава, че винаги правим бели, правим пакости. Обаче, ето това е един пример, който показва, че невинаги е така. И ние сме хора и винаги сме готови да помогнем."

За двете момчета моторите са страст. А желанието да помагат - възпитание!

#кросови мотори #помощ при потушаване на пожар #Логодаж #доброволци #деца

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