Управляващи и опозиция с обвинения за Националната детска болница

Темата за Националната детска болница предизвика бурни страсти и в парламента. Преди това обаче депутатите обсъдиха и кога ще гласуваме за президент.

Пленарното заседание премина при остри спорове и високо напрежение, след като управляващото мнозинство излезе с декларация от парламентарната трибуна. От името на управляващите Стоян Тричков от "Прогресивна България" заяви, че през последните три месеца кабинетът е бил обект на "безпрецедентни атаки". По думите му голяма част от критиките към управлението се основават на невярна информация и целенасочени манипулации.

В изказването си Тричков засегна и темата за изграждането на Националната детска болница. Той подчерта, че управляващите не са против реализирането на проекта, а напротив – определят го като един от своите приоритети. Декларацията предизвика остри реакции от страна на опозицията, което доведе до напрегнати словесни сблъсъци в пленарната зала. По време на дебата се стигна и до налагането на наказание на народен представител.

Стоян Тричков, "Прогресивна България": "Внушават,че ПБ е против построяването на Национална детска болница, защото не сме я включили в бюджета, а това е долна лъжа. Именно по време на служебен кабинет, назначен от Румен Радев, беше избран терен за построяването й през 2022 година." Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "Настоявам да наложите наказание забележка за изречените трикратно от трибуната "лъжци и долни манипулатори". Николай Денков, "Продължаваме Промяната": "Аз се обръщам към вас, за да възстановите нормалният тон в залата и да обърнете внимание на вашите колеги, че този стил е израз на безсилия и слабост." Йордан Иванов, "Демократична България": "Това е много лош белег от ваша страна и нещо повече - показва откровено липсата на аргументи срещу нашите политически тези." Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Декларацията, която изчете г-н Тричков съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. Налагам наказание забележка на колегата Стоян Тричков."

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