Готови ли са властите във Варна за борбата с горски пожари?

Мерките за превенция на пожари обсъдиха във Варненската областна управа. Заради много дъждове тази година, инцидентите с огън в региона са по-малко в сравнение с предишните, но 50% от тях се дължат на небрежност.

Над 200 проверки са направени до момента в региона, съставени са и 15 акта. Основен акцент се поставя върху засилване на проверките за къмпингуващи в горски територии, за палене на треви в частни дворове и за нарушения при прибиране на реколтата.