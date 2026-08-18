Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея

Напрежение в Добринище заради разкопаване на централния парк в града. Работници проверяват трасето на минералния водопровод и търсят евентуални нерегламентирани отклонения.

Местните жители се събраха днес около 11 часа в парка с искане да получат отговори на няколко въпроса. А именно, защо не са били уведомени, че паркът ще бъде разкопаван, защо се прави това разкопаване, банята защо не работи и кога паркът ще бъде въведен в първоначалния си вид, предвид факта, че по думите им това е едно от най-красивите места в града, което преди около десетина години беше изцяло ремонтирано и е перлата на град Добринище.

Протестиращите също така поискаха да разберат и защо цялото това разкопаване се случва точно през август, когато е най-активният летен сезон.

На място имаше и проверяващи от Басейнова дирекция и Окръжна прокуратура, които са назначили проверката. Тяхната основна задача е да бъде установено има ли незаконно прихващане на минералната вода, която би трябвало да се ползва от хората и да захранва банята в град Добринище.

„В пространството тук се носят най-различни слухове, че се краде.“ „Ако има някъде отклонение, не беше времето сега да се търси. В най-туристическия месец.“ „Аз не вярвам, че има кражба на вода, но единственият въпрос ми по този уникален европейски проект ето на какво направиха по проекта.“ „Една градина, един парк, където почиваха децата, възрастните, малките деца и банята е затворена почти месец.“