Заради ремонт в градския парк: Жители на Добринище излязоха на протест

Повече от седмица строителна техника разкопава централния парк в Добринище. Работници проверяват трасето на минералния водопровод и търсят евентуални нерегламентирани отклонения. Жители на Добринище са против разкопаването на парка. Институциите имат съмнения за незаконни каптажи за минерална вода.

Повече от седмица строителна техника разкопава централния парк в Добринище. Работници проверяват трасето на минералния водопровод и търсят евентуални нерегламентирани отклонения.

Междувременно Хигиенната баня в града остава затворена. Електрозахранването е прекъснато, а към момента няма конкретна информация кога подаването на ток ще бъде възстановено.

На място се извършват проверки за незаконни включвания към минералния водопровод. Действията се провеждат под надзора на Окръжната прокуратура и Басейнова дирекция.

При извършените до този момент разкопки са установени няколко разклонения, които вече са прекъснати. Продължава проверката и на други участъци от водопроводното трасе, за които има съмнения, че са били използвани за нерегламентирано отклоняване на минерална вода.

В хода на проверката е установено и място, от което вода изтича в посока към реката, вместо да достига до Хигиенната баня. Очаква се проблемът да бъде отстранен и водата да бъде насочена обратно към съоръжението.

Продължителните разкопки предизвикват недоволство сред местните жители.

„Десети ден разкопават парка, а хората все още чакат отговори какво се случва с минералната вода“, коментират жители на Добринище.

Проверките продължават. Предстои да бъде установено дали съществуват и други нерегламентирани отклонения и по какъв начин минералната вода е била отклонявана по трасето.