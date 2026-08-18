Контролът на цените на лекарствата: КЗП засилва проверките в аптеките

Комисията за защита на потребителите със засилени проверки в цялата страна заради регистриран скок на цените на услугите и развлеченията, както и на някои лекарства. Проверяват се и атракциони за деца по морските курорти, както и сигнали за повишени цени на нощувките в Бургаско заради предстоящото домакинство на Евровизия догодина. Комисията за защита на потребителите проверява обстойно близо 1000 хранителни стоки и лекарства за неправомерно поскъпване.

Александър Колячев, председател на КЗП: „Наблюдаваме смущаваща тенденция на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки. Санкциите, които можем да налагаме към момента, са от 10 до 100 000 евро за всеки един продукт и търговски обект.“

Регулаторът следи и ситуацията на Черноморието в разгара на летния сезон.

Александър Колячев, председател на КЗП: „Проверяват се както хотели, така заведение и магазини, проверките вървят добре. Проверяваме и пързалки, батути и всякакви съоръжения за деца. Проверяваме в цялата страна въжени паркове, надуваеми съоръжения.“

Акцент се поставя и върху цените на хотелите и настаняването в района на Бургас покрай предстоящото домакинство на най-големия музикален конкурс Евровизия.

Александър Колячев, председател на КЗП: „Видяхме в някои сайтове огромни цени, които са абсолютно необясними. Свързали сме се със сайтовете, изискали сме информация за търговците."

Комисията ще продължи да следи за нелоялни практики по Черноморието и по време на песенния конкурс.