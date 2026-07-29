Сенатът на САЩ придвижи санкциите срещу Русия, Зеленски обяви договорка за „Пейтриът“

Сенатът на САЩ придвижи законопроект за санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че текстът представлява силна подкрепа за Украйна и изпраща важно послание на Европа. След срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом Зеленски заяви, че американският президент се е съгласил да предостави на Киев лиценз за производство на американските противоракетни системи „Пейтриът“. До момента няма официално потвърждение от Вашингтон. Ако текстът бъде приет, той ще позволи на Доналд Тръмп да налага мита до 100% на страни, които са основни потребители на руски петрол и газ, включително Индия, Япония и някои държави в Европейския съюз. Вотът беше проследен от украинския президент Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Много сме благодарни. Натискът над Русия е много важен. Въпросът не е само в парите и лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също е силен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украйна, голяма подкрепа за нашия народ.“

86 сенатори гласуваха за задвижване на процедурата по одобрение на законопроекта, 12 сенатори бяха "против". Гласуването в деня на погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм беше прието като жест на почит към него като автор на законопректа. Володимир Зеленски присъства на възпоменателната церемония за Греъм и беше приет от Доналд Тръмп в Белия дом. Пред американската телевизия „Фокс Нюз“ украинският президент обяви, че Украйна ще започне производството на американските противоракетни системи „Пейтриът".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Имахме много добра среща с президента Тръмп. Той прие да ни даде лиценз. След това имах среща с представители на фирми производители, много мощни военни компании от Съединените щати. Надявам се, че ще реализираме съвместното производство.“

Системите „Пейтриът" имат способността да прихващат балистични ракети, каквито Русия все по-често използва срещу украинските градове. Въпросът е къде Украйна би могла да произвежда тези системи далеч от погледа на Кремъл и дали това би могло да стане достатъчно бързо, за да промени баланса в силите.