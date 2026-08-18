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Зеленски прие акредитивните писма на новия български посланик в Украйна

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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зеленски прие акредитивните писма новия български посланик украйна
Снимка: БГНЕС/Архив
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Пред храм „Света София“ в Киев президентът на Украйна Володомир Зеленски прие акредитивните писма на новия български посланик Златин Кръстев. Това се случва само 20 дни след пристигането му в Киев, съобщават от българското посолство.

По време на разговора Зеленски е изтъкнал добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни. Като пример той е посочил честите си работни срещи с премиера Румен Радев.

На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Зеленски е отбелязал специално предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което, по думите му, той лично подкрепя.

Украинският президент е обърнал внимание и на ролята на България за сигурността в Черно море, като е посочил, че в това направление със съвместни усилия може да бъде постигнато много.

Според Зеленски особено сериозен проблем в момента е преодоляването на опасността от продоволствена криза вследствие на невъзможността за износ на зърно през пристанищата в района на Одеса.

В разговора с посланик Кръстев Зеленски е посочил и исторически добрите отношения между двата народа и е помолил да не бъде забавян процесът по съгласуване на откриването на Генерално консулство на Украйна във Варна.

Златин Кръстев е представил усилията на българското правителство, насочени към бързото постигане на мир, който да позволи развитието на сътрудничеството със суверенна и териториално цяла Украйна, поела своя път към Европейския съюз.

Било е подчертано, че многобройното историческо българско малцинство в Украйна е мост, който сближава България и Украйна и създава възможности за още по-високо ниво на сътрудничество между двата народа, които споделят сходни културни, религиозни и езикови традиции.

Потвърдена е била и готовността на българското правителство да работи ускорено за развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката.

България е готова за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през страната ни в посока към Украйна.

За последно украински президент е приел акредитивните писма на български посланик в Киев през пролетта на 2019 г., когато Петро Порошенко ги е приел от Костадин Коджабашев.

#Златин Кръстев #акредитивни писма # Володимир Зеленски #Украйна

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