Българският посланик в Украйна връчи копия от акредитивните си писма

Заместник-министърът на външните работи на Украйна Александър Мищенко получи копията от акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна Златин Кръстев.

Мищенко поздрави българския посланик с началото на дипломатическата му мисия в Украйна и изрази надежда за по-нататъшно активно двустранно сътрудничество между Украйна и България. Украинският заместник-министър благодари на България за последователната ѝ подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Двамата са обсъдили състоянието на отношенията между Киев и София и перспективите за по-нататъшното им развитие в политическата, енергийната, отбранителната, търговско-икономическата и хуманитарната сфера.

Обсъдили са и възможността за провеждане на политически консултации на ниво министерства на външните работи на двете държави в близко бъдеще.

Мищенко е отбелязал значението на подкрепата на България за европейската интеграция на Украйна, както и продължаващото сътрудничество във взаимноизгодни области, по-специално в укрепването на сигурността на Черноморския регион.

Потвърдена е била и взаимната решимост за засилване на двустранните контакти между България и Украйна.

Посланик Кръстев връчи копията от акредитивните си писма по-малко от 24 часа след пристигането си в украинската столица Киев, което се възприема като знак на внимание към България.

По този начин България връща свой посланик в Украйна след 4,5 години прекъсване от началото на руската инвазия в страната. Досега посолството на България в Киев се ръководеше от временно управляващ дипломат без титуляр.

Златин Кръстев е кариерен дипломат, експерт по сигурност. Работил е в мисията на България в НАТО и беше заместник-министър на отбраната в служебното правителство на Андрей Гюров.