Тежка остава ситуацията с горските пожари в Гърция и Турция

Гърция и Турция са най-опасните точки в средиземноморския район с разрастващи се горски пожари, които застрашават и населени места.

В централна Гърция са евакуирани хората от няколко села. Два некотролируеми пожара, разпалвани от силни пориви на вятъра, се разрастват в този район. Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция. Край курортния град Айвалък няколко селища са застрашени от огъня, който не може да бъде овладян и е наложил евакуация на три населени места. По суша и въздух продължава борбата с пламъците, обхванали различни части от Испания, Франция и Португалия.