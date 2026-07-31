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Проверка на ловешката болница разпореди министърът на здравеопазването

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Здравен министър, болница в Ловеч, проверка
Снимка: МЗ
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Проверка в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Ловеч разпореди здравният министър Катя Ивкова след извършена от нея инспекция на лечебното заведение, в която се включи и заместник-министър д-р Ивиан Бенишев, отговарящ за лечебните заведения, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

“Проверих пет-шест отделения, от тях пациенти имаше само в едно”, заяви министър Ивкова.

Катя Ивкова е в Ловеч по повод тежко финансово състояние на болницата и необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на управлението й.

“Освен лошото финансово състояние, е налице и безстопанственост по отношение на управлението на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по Урология, който е почти разрушен, дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго”.

Министър Ивкова подчерта необходимостта от по-ефективно управление и съвместни действия между ръководството и медицинските специалисти за стабилизиране на болницата.

„Лечебното заведение работи на около 30%, с това няма как да се постигне необходимата финансова стабилност. Трябва да бъдат преодолени негативите в управлението на болницата, защото гражданите на Ловеч заслужват да получат качествена здравна помощ от държавното лечебно заведение“, заяви тя.

#министър Катя Ивкова #болница в Ловеч #проверка

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