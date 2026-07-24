Здравният министър Катя Ивкова се среща с ръководството на МБАЛ-Силистра

Кризата в многопрофилната болница в Силистра продължава да предизвиква напрежение сред жителите на града. Очаква се по обяд министърът на здравеопазването Катя Ивкова да се запознае на място със ситуацията.

Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести.

Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на болницата и да осигурят достъп до качествено здравеопазване.