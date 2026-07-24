БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравният министър Катя Ивкова се среща с ръководството на МБАЛ-Силистра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
здравният министър катя ивкова запознава ситуацията мбал силистра
Снимка: Министерство на здравеопазването
Слушай новината

Кризата в многопрофилната болница в Силистра продължава да предизвиква напрежение сред жителите на града. Очаква се по обяд министърът на здравеопазването Катя Ивкова да се запознае на място със ситуацията.

Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести.

Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на болницата и да осигурят достъп до качествено здравеопазване.

#Министър на здравеопазването Катя Ивкова #Катя Ивкова #МБАЛ - Силистра

Последвайте ни

ТОП 24

Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
1
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
3
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
4
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
5
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
6
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Здраве

ВМА с поредна чернодробна трансплантация: 42-годишен мъж получи шанс за нов живот
ВМА с поредна чернодробна трансплантация: 42-годишен мъж получи шанс за нов живот
Протест на работещи в държавната „Бул Био“: Заради некачествен ремонт не произвеждат БЦЖ ваксина Протест на работещи в държавната „Бул Био“: Заради некачествен ремонт не произвеждат БЦЖ ваксина
Чете се за: 02:32 мин.
112 отчита ръст на повикванията: Какво показват данните и защо бурите натовариха системата? 112 отчита ръст на повикванията: Какво показват данните и защо бурите натовариха системата?
Чете се за: 04:30 мин.
Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ) Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ"
Чете се за: 01:22 мин.
Медици протестираха пред ИСУЛ с искане за увеличение на заплатите и подобряване на условията на труд Медици протестираха пред ИСУЛ с искане за увеличение на заплатите и подобряване на условията на труд
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Спор за мерките по Околовръстното на Пловдив: Граждани оспорват...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Масирани руски удари в Източна Украйна
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Кичка Будурова: Публиката ми дава сила – тя дава живот на...
Чете се за: 06:05 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ