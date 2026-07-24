Антоанета Драганова ще стартира в маратона "Галата - Варна" 50 години след първото си участие

Не може варненец да не обича морето, казва Антоанета Драганова, в чието семейство заедно със своя брат и сестра плуват още от прохождането си. Първите стъпки правят в басейн "Приморски" и тримата стават състезатели в този спорт. Част са и от националния отбор на България по плуване, с който са прославили страната ни в редица национални и световни състезания. А как морето завладява Антоанета.

"В морето поводът е точно този маратон "Галата - Варна". През далечната 1976 година, под ръководството на моята треньорка Катя Несторова, така ме подтикнаха да опитам да преплувам това разстояние. Въпреки крехката възраст, като всяко дете, оптимист, с големи надежди, реших, че ще опитам", спомни си Антоанета.

И опитът остава траен спомен в нея.

"Не бях сигурна дали ще свърша, но свърших. Приключих много успешно. Въпреки, че бях примряла от студ. Спомням си, че на брега майка ме чакаше с термос чай, който аз така не можех да държа, защото толкова силно ми трепереха ръцете от студ, че се налагаше тя да ми дава чайче, за да се стопля", сподели Антоанета Драганова.

Антоанета остава в историята на маратона като най-малкият участник отличен за куража и ентусиазма си със специална награда.

Тръпката да се състезаваш и емоцията да достигнеш до финала карат Антоанета да продължи да участва в маратона "Галата - Варна" през годините.

"Това е традиция, това е емблема на града, на Варна. Ако на времето е било само от варненци и част от плажуващите, то сега идват и от други градове, идват от други държави и това е Варна", обясни тя.

"Досега с водата дава един такъв момент на разтоварване и отпускане на цялото ежедневно напрежение. Носи нещо уникално, не мога да го опиша. Страхотен тонус",

Сега Антоанета е в очакване на юбилейното си участие в маратона.

"Тръгвам с нагласата да скоча и да преплувам. Искам да завърша, няма значение кое е мястото и с какво време съм пристигнала. Това е половин век. 50 години, откато съм била най-малкият участник. За мене това е нещо голямо. Този организъм, който се е съхранил в това детско телце, вече в един пораснал човек, със същия ентусиазъм, със същото желание, същия порив към водата, към морето и да приключа успешно. Спортът е здраве, здрав дух и здраво тяло. Плуването е нещо, което е уникално", завърши плувкинята.

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