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Кейти Ледецки спечели първия си значим медал на родна земя на състезанието по плуване "Пан Пасифик"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Американец подобри рекорд на Майкъл Фелпс

Кейти Ледецки спечели първия си значим медал на родна земя на състезанието по плуване "Пан Пасифик"
Снимка: БТА
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Кейти Ледецки спечели дисциплината 1500 метра свободен стил за жени в откриващата вечер на шампионата по плуване "Пан Пасифик" в Ървайн, Калифорния, спечелвайки първия си международен медал на родна земя в богатата си кариера.

Състезателите САЩ завършиха доминираща вечер със световен рекорд в миксовата щафетата 4 по 100 съчетано.

Ледецки, двукратна олимпийска шампионка на 1500 метра, беше под собствения си световен рекорд в ранните етапи на 30-те дължини, но не успя да го подобри, стигайки до финала за 15 минути, 36,09 секунди. Лани Палистър от Австралия взе сребро с личен рекорд от 15:38,62. Моеша Джонсън от Австралия спечели бронз.

„Не е съвсем времето, което исках, но не можеш да се оплакваш от злато и от това да си първа на финала“, каза Ледецки.

В смесената щафета, американският отбор в състав Уил Модглин, Ван Матиас, Гретчен Уолш и Кейт Дъглас спечели с 3:36.70. Те подобриха стария рекорд от 3:37.43, поставен от САЩ на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Модглин започна с гръб, преди Матиас да поеме бруста. Уолш плува бътерфлай, а Дъглас стартира на свободния стил.

Австралия взе сребро с 3:39.30. Канада спечели бронз.

Уолш спечели дисциплината 50 метра бътерфлай пред Дъглас, за да поведе Съединените щати с четири двойни победи. Уолш достигна върха за 24,65 секунди, подобрявайки времето си от 24,91 от сутрешните серии. Дъглас стана третата жена, която преодоля бариерата от 25 секунди в дисциплината с 24,99 в сериите. На финала тя завърши втора с 25,06. Уолш вече беше в клуба под 25, с американски рекорд от 24,51 секунди. Другата състезателка е Сара Шьостром от Швеция, която държи световния рекорд от 24,43 секунди.

Канадката Тейлър Рък спечели бронз с 25,23 в първото състезание "Пан Пасифик", проведено от 2018 г. Това беше първият от трите бронза, които тя спечели в сряда.

Състезанието, което се провежда веднъж на всеки четири години, беше отменено през 2022 г. поради пандемията от COVID-19. Тазгодишното събитие беше преместено от Канада в Южна Калифорния, за да се осигури на региона голямо международно състезание преди Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., където плуването ще се проведе на стадион SoFi пред близо 40 000 зрители.

Лука Урландо спечели 200 метра бътерфлай пред съотборника си от САЩ Карсън Фостър. Урландо завърши с време 1:53.11, с което счупи рекорда на шампионата от 1:53.80 минута, поставен от Майкъл Фелпс на "Пан Пасифик" през 2006 г. във Ванкувър. След това Фелпс връчи медалите на Урландо, Фостър и третия Харисън Търнър от Австралия.

„Това беше като сбъдната мечта“, каза Урландо.

Американците Люк Хобсън и Габриел Джет окупираха първите две места в дисциплината 200 метра свободен стил за мъже. Хобсън завърши първи с 1:43.85 минута, а Джет завърши втора с личен рекорд от 1:43.96. Джан Джаншуо от Китай беше трета.

Палистър спечели 200 метра свободен стил за жени с време от 1:53.67, побеждавайки канадката Съмър Макинтош, която завърши втора с 1:53.86. Ерика Феъруедър от Нова Зеландия е трета.

#Кейти Ледецки

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