Сара Къртис постави световен рекорд на 50 м гръб за жени

Сара Къртис от Италия постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!

Къртис постигна време от 26.63 секунди на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккиоун, поставен през 2023 година в Будапеща (26,86 секунди).

Сара Къртис е на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024 г. в смесената щафета свободен стил.