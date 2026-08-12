Румъния спира напълно АЕЦ "Черна вода"

В четвъртък сутринта Румъния започва процедура по изключване и на втория си ядрен реактор в централата "Черна вода" заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. Другият реактор не работи от края на юли. Двете ядрени инсталации с мощност по 700 мегаватчаса всяка, дават една пета от електроенергията на Румъния. В краткосрочен план страната залага на внос.

Решението за контролирано изключване и на втория румънски реактор се основава на прогнозите за времето за следващите дни, спада на река Дунав и наблюдение на работните параметри. Дебитът на втората по големина река в Европа е спаднал до нов исторически рекорд от 1370 кубически метра вода в секунда при входната точка в Румъния, отчитат местните власти. Според тях спирането на втори реактор в "Черна вода" е "неизбежно".

Кристиан Бушой – Министерство на енергетиката на Румъния: "Специалисти от румънската агенция за водно регулиране казват, че никога не са виждали нещо подобно и дори теоретичните изчисления и модели не са допускали възможността дебитът на входа на страната да падне под 1400 кубически метра в секунда."

Румъния предприе безпрецедентни мерки, за да запази в действие втория си реактор. Взривена беше скала, която пречеше на течението, речното корито беше драгирано. Потопени бяха и баржи, пълни със скална маса за пренасочване на водни обеми към ядрената централа.

Раду Мируца – министър на отбраната на Румъния: "Първоначално Румънски води планираха, че тези действия ще удължат работата на централата с девет дни, но разбрахме, че това е възможно само за 2-3 дни. Операторът на централата ни доказа, че всички разходи за взривяването на скалите и потапянето на баржите ще бъдат оправдани, ако успеем да осигурим дори още един ден работа на АЕЦ "Черна вода". Спечелихме почти една седмица."

Румъния допуска договаряне с Еврокомисията за кратко рестартиране и продължаване на дейността на въглищни мощности с потенциален капацитет от 1000 мегавата. Основната алтернатива обаче остава вноса на електроенергия. Ядрените мощности остават много надежден източник на енергия при нормални обстоятелства, но климатичните промени правят уязвими всички форми на генериране на електричество, посочват експерти и призовават правителствата към планиране и изпреварващи действия.