Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)

67-годишен шофьор на джип от Шумен загина при тежка катастрофа край Разград днес следобед. Инцидентът е станал на главния път, в отсечката между областния град и село Ушинци.

Ударили са се джип с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке, като водачът на лекия автомобил е загинал на място.

Пътят е затворен, а движението в двете посоки се извършва по обходни маршрути. Извършва се оглед и предстои изясняване на обстоятелствата за катастрофата, съобщават от ОД на МВР – Разград.

снимки: ОД на МВР – Разград