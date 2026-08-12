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Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)
Снимка: ОД МВР - Разград
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67-годишен шофьор на джип от Шумен загина при тежка катастрофа край Разград днес следобед. Инцидентът е станал на главния път, в отсечката между областния град и село Ушинци.

Ударили са се джип с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке, като водачът на лекия автомобил е загинал на място.

Пътят е затворен, а движението в двете посоки се извършва по обходни маршрути. Извършва се оглед и предстои изясняване на обстоятелствата за катастрофата, съобщават от ОД на МВР – Разград.

снимки: ОД на МВР – Разград

#тежка катастрофа #загинал шофьор #Разград

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