Вадят близо 20 000 литра вода от държавния резерв за Свищов заради безводието

Близо 20 000 литра бутилирана питейна вода от държавния резерв ще бъдат предоставени на община Свищов заради бедственото положение в село Горна Студена. Решението е взето от Министерския съвет по искане на кмета на общината.

Общо 19 944 литра вода ще бъдат освободени от държавния резерв. Количествата са предназначени за обезпечаване на нуждите на засегнатото население до преодоляване на проблемите с водоснабдяването.

Водата е в различни разфасовки – 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9360 литра в бутилки от 10 литра, което ще улесни разпределението ѝ сред населението.

Бедственото положение в Горна Студена е свързано с продължаващата водна криза в общината. Заради критичното намаляване на водните запаси и ниското ниво на Дунав редица населени места са с ограничено или преустановено водоснабдяване.