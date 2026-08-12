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След убийството в Пловдив: Държавата засилва превенцията срещу детската престъпност

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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От месец и половина социалните служби са работили с едно от децата, убили 37-годишния Георги Кузев в Пловдив, и с неговото семейство. Това каза днес социалният министър Наталия Ефремова. Според нея става въпрос за прояви на девиантно поведение. От Регионалното управление по образованието в Пловдив изпратиха докладите за учениците към министерството, но запазиха в тайна какво пише в тях. А премиерът Румен Радев обвини политици и инфлуенсъри, че печелят партийни дивиденти от жестокото убийство.

Премиерът Румен Радев каза, че след убийството в Пловдив правителството вече е приело първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмислят се и по-радикални. Според него децата на България трябва да се възпитават в семействата и училището и не могат да бъдат оставени в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии обществото е редно да застане зад жертвата и близките, смята Радев.

Румен Радев, министър-председател: „Шокиращо е , че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училище, същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото.“

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова припомни, че България има Национална програма за защита на децата от насилие, която ще бъде продължена до 2030-та. В нея обаче ще се включат и обратните мерки - защита от проявите на деца. В момента психолози работят със семействата на младежите, добави министърът и се обърна към всички родители.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца. Тъй като оттук нататък за нас предстои много работа по информиране на родители и деца колко опасен може да бъде интернет.“

Правителството е обсъждало и дали да се приложат рестрикции в социалните мрежи за деца. Стана ясно и че за едно от децата, убили Георги Кузев, вече е имало подадена информация в социалните служби.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „И със семейството е работено с давност месец, месец и половина... Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение. Но не такива.“

От Регионалното управление по образованието в Пловдив днес казаха, че са получили доклади от четирите училища и са ги изпратили на просветното министерство. Те обаче съдържат лични данни за предишни провинения, налагани санкции и брой отсъствия, а тази информация не може да бъде предоставяна.

Димана Ибушева - РУО, Пловдив: „Нямаме информация родителите да не са били заинтересовани за постиженията на техните ученици. Дори при налагане на санкция родителите винаги се уведомяват.“

Росица Киселова - РУО, Пловдив: „Към настоящия момент в РУО няма постъпили данни за участие на въпросните ученици в групи други.“

Няма и постъпили сигнали срещу четиримата ученици, както и информация някой от тях да е бил пред изключване.



#РУО Пловдив #убийството в Пловдив #премиерът Румен Радев #Наталия Ефремова

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