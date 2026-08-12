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Трагедията в Пловдив: Партиите отговориха на критиките на премиера

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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След изказването на премиера Румен Радев за случилото се в Пловдив опозицията реагира. Някои от политическите партии отхвърлиха обвиненията, а други определиха като безотговорно превръщането на убийството в политическа разделителна линия. Част от формациите излязоха с позиция и за управленската програма на правителството.

От най-голямата опозиционна партия заявяват в позиция, че насилието няма партийна принадлежност. Допълват, че трябва да станат ясни всички пропуски, довели до случая в Пловдив. От ГЕРБ посочват, че застават зад всяка мярка, която защитава децата ни.

Коментар направиха и от „Продължаваме промяната“. Според тях ключова роля за такива случаи има ДАНС и отправят въпроси:

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя със задачата си. Ако му е докладвала - Радев носи лична отговорност. Свалянето на паметника на Съветската армия и това, което се случи в Пловдив, е внушение и няма нищо общо с логиката. До хълма над Пловдив е паметникът на Альоша, защо той не е предпазил тези младежи от това, което правят?“

От ДБ са категорични, че това е поредният опит една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие. Според тях са нужни решения. И питат - в какви групи са участвали младежите, какви модели са копирали и какво са знаели службите.

И „Възраждане“ реагираха с въпрос към премиера - кога ще възстанови демонтирания Паметник на Съветската армия?

Част от опозицията коментира и управленската програма на правителството.

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Това, което прави правителството на Радев, е точно обратното на това, което обещаваха по време на предизборната кампания. Имат значение делата. Ако основната идея е да правим президентска република, решително против съм.“

А от „Възраждане“ отчитат неуспехите на правителството за последните три месеца на управление.

#Румне Радев #Прогресивна България #властта #опозицията #ГЕРБ-СДС #възраждане #демократична българия #Николай Денков

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