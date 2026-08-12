ДБ към Румен Радев: Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и да нарочваш политическите си опоненти

Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство, заявяват от „Демократична България“ в позиция по повод изказването на премиера Румен Радев по-рано днес. Това съобщиха от пресцентъра на коалицията.

От ДБ смятат, че в изказването си Радев е казал две верни неща – че децата не бива да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и че обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. „Само няколко изречения по-късно обаче той сам разруши този призив за единство с репликата: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури“, допълват от коалицията.

„Също толкова несъстоятелна е конструкцията с „унищожаването на антифашистки паметници“. Ако намекът е за Паметника на Съветската армия, нека го наричаме с истинското му име. Нашата позиция е именно срещу монументи, възхваляващи тоталитаризма и политическото насилие във всяка форма“, се казва още в позицията. Паметникът „Альоша“ си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представян като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистката символика и жестокото насилие в същия град, отбелязват от ДБ.

От формацията не са съгласни и с коментара на Радев за предмета „Добродетели и религии“. ДБ смятат за внушение, че, „ако не ръкопляскаш на предмет „Добродетели и религии“, значи си част от средата, която произвежда фашисти“.

„Да напомним на Радев - Русия от години превръща „традиционните духовно-нравствени ценности“ в официална образователна политика и въвежда специално обучение по тях. Това не е попречило там да възникнат тежки неонацистки субкултури“, пишат от ДБ.

„Точно от Русия идва един от най-известните модели на подобни „хайки“ - този на неонациста Максим Марцинкевич-Тесак“, пишат от формацията. В позицията си ДБ припомнят, че през 2021 г. 17-годишният Ален Симеонов сам посочва Тесак и неговите хайки като модел за организираните от него акции в България. „Сдружение РОД тогава го защитава с текста „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на РОД Давид Александров беше кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“, казват от ДБ.

„Вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи “ловци на педофили”, както и в работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив“, пишат от формацията. „Ако премиерът действително иска всички да застанем на една линия, трябва първо да спре да противопоставя и да започне да мисли отвъд пропагандата на разделението. Държавата трябва да прекъсне стилистиката на хайката, а не да я превръща в собствен политически език“, добавят от ДБ.

Заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за решително противодействие на онлайн радикализацията е добра посока - ако бъде последвано от реална работа, пишат от ДБ и припомнят, че вече са отправили искане за изслушване в парламента на представители на ДАНС и МВР по темата.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев каза, че е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството на Георги Кузев в Пловдив.