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Обявиха бедствено положение в Болярово заради голям пожар

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Чете се за: 01:02 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Бедствено положение е обявено в района на Болярово заради голям пожар между селата Деница и Камен връх. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти, и заради силния вятър бързо се е разпространил към широколистна гора. По данни, към момента пожарът е обхванал около 1500 декара.

На място са пожарникари от Ямбол и екипи от съседни региони. В гасенето се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Помагат и земеделски производители с техника. Осигурена е и верижна техника от "Мини Марица-изток".

Заради силното задимяване е задействана системата BG-ALERT. Движението по пътя между Леярово и Стефан Караджово е временно ограничено. Към момента няма опасност за населението, увери областният управител Георги Чалъков.

Вижте повече в прякото включване на Елица Хаджиколева

#BG-ALERT #Община Болярово #голям пожар #бедствено положение

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