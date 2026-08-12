Обявиха бедствено положение в Болярово заради голям пожар

Бедствено положение е обявено в района на Болярово заради голям пожар между селата Деница и Камен връх. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти, и заради силния вятър бързо се е разпространил към широколистна гора. По данни, към момента пожарът е обхванал около 1500 декара.

На място са пожарникари от Ямбол и екипи от съседни региони. В гасенето се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Помагат и земеделски производители с техника. Осигурена е и верижна техника от "Мини Марица-изток".

Заради силното задимяване е задействана системата BG-ALERT. Движението по пътя между Леярово и Стефан Караджово е временно ограничено. Към момента няма опасност за населението, увери областният управител Георги Чалъков.

Вижте повече в прякото включване на Елица Хаджиколева