Трета европейска титла за Давид Попович след вълнуваща битка във финала на 100 м свободен стил

Давид Попович завоюва европейската титла на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си. Румънската звезда стигна до златото след драматичен финал на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Надпреварата може да проследите пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Попович изоставаше след първите 50 метра, но направи впечатляващ финален спринт и изпревари руснака Егор Корнев. Румънецът спечели с 46.56 секунди, което е нов рекорд на европейските първенства.

Корнев, който се състезава с неутрален статут, остана със сребърния медал с нов рекорд на Русия – 46.74 секунди. Бронзът отиде при унгареца Крищоф Милак, който финишира за 46.87 секунди.

Олимпийският шампион Хуберт Кош триумфира на 200 метра гръб. Унгарецът се движеше под световния рекорд на Аарън Пиърсол от 2009 г., но не успя да задържи темпото в последните 50 метра. Кош все пак спечели убедително с 1:53.08 минути.

Втори завърши гръцкият плувец Апостолос Шискос с 1:53.81, а бронзовото отличие заслужи италианецът Томас Чекон с 1:53.96.

Шведската легенда Сара Шьострьом добави още една европейска титла към впечатляващата си колекция, след като спечели финала на 50 метра бътерфлай при жените. Тя финишира за 25.05 секунди. Среброто остана за белгийката Рос Ванотердайк с 25.12 секунди, а трета е шведката Сара Юневик с 25.51 секунди.

Британката Ангарад Еванс стана европейска шампионка на 200 метра бруст с нов рекорд на шампионатите – 1:04.87 минути. Ирландката Мона Макшари завърши втора с 1:05.41, а италианката Бенедета Пилато допълни призовата тройка с 1:05.89.