БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Трета европейска титла за Давид Попович след вълнуваща битка във финала на 100 м свободен стил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата може да проследите пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт. 

Давид Попович
Снимка: БТА
Слушай новината

Давид Попович завоюва европейската титла на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си. Румънската звезда стигна до златото след драматичен финал на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Надпреварата може да проследите пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Попович изоставаше след първите 50 метра, но направи впечатляващ финален спринт и изпревари руснака Егор Корнев. Румънецът спечели с 46.56 секунди, което е нов рекорд на европейските първенства.

Корнев, който се състезава с неутрален статут, остана със сребърния медал с нов рекорд на Русия – 46.74 секунди. Бронзът отиде при унгареца Крищоф Милак, който финишира за 46.87 секунди.

Олимпийският шампион Хуберт Кош триумфира на 200 метра гръб. Унгарецът се движеше под световния рекорд на Аарън Пиърсол от 2009 г., но не успя да задържи темпото в последните 50 метра. Кош все пак спечели убедително с 1:53.08 минути.

Втори завърши гръцкият плувец Апостолос Шискос с 1:53.81, а бронзовото отличие заслужи италианецът Томас Чекон с 1:53.96.

Шведската легенда Сара Шьострьом добави още една европейска титла към впечатляващата си колекция, след като спечели финала на 50 метра бътерфлай при жените. Тя финишира за 25.05 секунди. Среброто остана за белгийката Рос Ванотердайк с 25.12 секунди, а трета е шведката Сара Юневик с 25.51 секунди.

Британката Ангарад Еванс стана европейска шампионка на 200 метра бруст с нов рекорд на шампионатите – 1:04.87 минути. Ирландката Мона Макшари завърши втора с 1:05.41, а италианката Бенедета Пилато допълни призовата тройка с 1:05.89.

Свързани статии:

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: Европейското първенство по плуване в Париж
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: Европейското първенство по плуване в Париж
Битките за отличията в плуването започват на 10 август.
Чете се за: 01:10 мин.
Марит Стеенберген спечели златото на 100 м свободен стил с нов рекорд на шампионатите на еврошампионата по плуване
Марит Стеенберген спечели златото на 100 м свободен стил с нов рекорд на шампионатите на еврошампионата по плуване
Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и на нашия сайт
Чете се за: 01:47 мин.
#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Давид Попович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Водни спортове

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване
Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27677
Чете се за: 01:10 мин.
Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик" Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик"
Чете се за: 01:40 мин.
Френският олимпийски шампион в плуването Флоран Манаду прекрати кариерата си Френският олимпийски шампион в плуването Флоран Манаду прекрати кариерата си
Чете се за: 01:02 мин.
Сара Къртис пренаписа световния рекорд за втори път в рамките на 24 часа Сара Къртис пренаписа световния рекорд за втори път в рамките на 24 часа
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ