БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Марит Стеенберген спечели златото на 100 м свободен стил с нов рекорд на шампионатите на еврошампионата по плуване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и на нашия сайт

Марит Стеенберген
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Марит Стеенберген продължи доминацията в дисциплината 100 метра свободен стил за жени, печелейки европейската титла на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Тя счупи рекорда на шампионатите за трети път и постигна петото си плуване под 52 секунди в кариерата си.

26-годишната нидерландска звезда постигна време от 51.90 секунди с което подобри рекорда си на европейските шампионати шампионата от 52.44, поставен на полуфиналите от предния ден.

Плуването е шестото най-бързо представяне в историята и дава на Стеенберген пет от деветте плувания под 52 секунди. Тя счупи световния рекорд през юни с 51.68 секунди.

Милау ван Вайк от Нидерландия завърши втора (52.71), а италианката Сара Къртис е трета с време 52.72.

Италианецът Николо Мартиненги завърши първи с 58,58 секунди на 100 метра бруст за мъже.

Руският плувец Иван Кожакин зае второ място с време 58,68 секунди, а друг италианец - Симоне Черасуоло завърши трети (58,90 секунди).

Хегемонът в тази дисциплина в последните години Адам Пийти остана пети във финала и допусна първата си загуба в тази дисциплина на европейски първенства.

Британската плувкиня Кейти Шанахан спечели дисциплината 200 метра гръб с време 2:06.13 минути. Втора се класира Камила Ребело от Португалия, а трета завърши Полин Маю от Франция.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Свързани статии:

Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
Битките за отличията в плуването започват на 10 август.
Чете се за: 01:10 мин.
#Европейско първенство по плувни спортове в Париж

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Други спортове

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола" Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"
Чете се за: 01:32 мин.
Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:47 мин.
Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София
Чете се за: 04:57 мин.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ