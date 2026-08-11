Марит Стеенберген спечели златото на 100 м свободен стил с нов рекорд на шампионатите на еврошампионата по плуване

Марит Стеенберген продължи доминацията в дисциплината 100 метра свободен стил за жени, печелейки европейската титла на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Тя счупи рекорда на шампионатите за трети път и постигна петото си плуване под 52 секунди в кариерата си.

26-годишната нидерландска звезда постигна време от 51.90 секунди с което подобри рекорда си на европейските шампионати шампионата от 52.44, поставен на полуфиналите от предния ден.

Плуването е шестото най-бързо представяне в историята и дава на Стеенберген пет от деветте плувания под 52 секунди. Тя счупи световния рекорд през юни с 51.68 секунди.

Милау ван Вайк от Нидерландия завърши втора (52.71), а италианката Сара Къртис е трета с време 52.72.

Италианецът Николо Мартиненги завърши първи с 58,58 секунди на 100 метра бруст за мъже.

Руският плувец Иван Кожакин зае второ място с време 58,68 секунди, а друг италианец - Симоне Черасуоло завърши трети (58,90 секунди).

Хегемонът в тази дисциплина в последните години Адам Пийти остана пети във финала и допусна първата си загуба в тази дисциплина на европейски първенства.

Британската плувкиня Кейти Шанахан спечели дисциплината 200 метра гръб с време 2:06.13 минути. Втора се класира Камила Ребело от Португалия, а трета завърши Полин Маю от Франция.

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