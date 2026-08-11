Домакините от Франкфурт с последни приготовления преди началото на световния шампионат по художествена гимнастика

Ден преди официалното начало на световното първенство по художествена гимнастика домакините от Франкфурт продължават с последните приготовление преди началото на шампионата.

Днес всички индивидуални гимнастички бяха в залата за подиум тренировки, а в германския град вече са представители на Световната гимнастика, треньори, медии и други.

Но организаторите все още не са приключили с работата си. В самата зала все още се довършават различни дейности около килима. Извън съоръжението се поправят тротоари, поставят се заграждения и се работи по оформяне на пространството пред залата.

"Фестхале Франкфурт" (Festhalle Frankfurt) е историческа мултифункционална зала за събития, разположена на територията на Франкфуртския панаир (Messe Frankfurt). Тя има капацитет до 15 000 посетители и е една от най-известните локации за концерти, шоу програми, спортни събития и конгреси в Германия.

Впечатляваща сграда с огромен купол, открита през 1909 година, съчетава уникална атмосфера и модерен дизайн.

Очаква се в следващите пет дни тя да приеме много любители на художествена гимнастика, особено за финалите от петък до неделя.

Гледайте турнира в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.