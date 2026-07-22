Какво ще предложи 86-ото издание на плувния маратон "Галата - Варна"

Тази неделя във Варна ще се проведе 86-тото издание на най-старото плувно състезание у нас - маратонът "Галата - Варна". Стартът е от местността Карантината (нос Галата), а финалът е на плаж Буните – Изток.

"Преди няколко години взехме решение да изтеглим седмица по-рано старта на плувния маратон, поради това, че сезоните се променят. Август месец морето става все по-неблагоприятно. Бързо се развиват лошите метеорологични условия. За това се надяваме, че тази неделя, както и предните два маратона, сме взели правилно решение", обясни в "Денят започва" директорът на плувния маратон Камен Кукуров.

"Към края на вчерашния ден имаше регистрирани 210 участника, освен от България, от Румъния, Турция, Великобритания, Щатите, Филипините. Очакваме да дойдат едно българско семейство от Дубай, специално за участие в плувния маратон. Интересно е тази година, че след 50 години ще вземе участие най-малката участничка, някога преплувала плувния маратон, варненката Антоанета Драганова, която прави своя юбилей 50 години участие в плувния маратон", добави той.

"Маратонът ще се стартира около 9.00 от района на местност Карантината. Надявам се, както и днес времето е изключително добро, спокойно еморето, да даде Господ да е такова и в неделя", сподели още той.

Кукуров разкри и какъв е наградният фонд:

"Наградният фонт е близо 4300 евро, като естествено по-големите награди са за първите участници, но не това е най-важното. Всъщност ще има паметен знак за всеки успешно завършил плувния маратон. А за мен е по-важно, предполагам и за всички участници, не е това дали ще си първи, втори и трети, дали ще вземеш 200 евро или 300. По-важно е да предизвикаш себе си, да изминеш това разстояние. Да предизвикаш себе си, да си готов да се пребориш с психика, с физика, със самото море и да завършиш тук на северната част на втора буна. За мен най-важно е толкова колкото стартират на плувния маратон, толкова и да са хората завършили на финала."

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