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Депутатите решават за разполагането на американските самолети-цистерни в "Безмер"

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Очаква се днес парламентът да вземе решение по искането на Съединените щати за разполагане на американски военни самолети на летище „Безмер“.

Във вторник парламентарната комисия по отбраната одобри предложението на правителството за разполане на до 8 самолета-цистерни с техните екипажи, както и до 250 военнослужещи с оръжие и техника.

Те ще бъдат разположени на военната база „Безмер“ от 24 юли до 1 октомври, за да бъдат използвани от Съединените щати за операции в Близкия изток.

Междувременно Българското външно министерство излезе с позиция след като получи нота от посолството на Иран във връзка с възможното разполагане на самолетите. В позицията се казва, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати.

#разполагане на американски самолети #52 Народно събрание #авиобаза "Безмер" #решение

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