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МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното разполагане на самолети на САЩ на летище Безмер

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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мвнр иран въздържа разширява военната ескалация
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Министерството на външните работи на Република България получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на ВВС на САЩ на летище Безмер, съобщиха от ведомството. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро, пишат от външното ни министерство.

България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва в съобщението на МВнР.

#американски самолети-цистерни #иранско посолство #авиобаза "Безмер" #дипломатическа нота # МВнР #американски самолети #Иран

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