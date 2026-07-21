Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия

Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи е предупредил България да не позволява на САЩ да използва територията ѝ за военни операции срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, като се позова на иранската държавна агенция ИРНА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолети-цистерни във военновъздушна база в балканската страна, която е членка на НАТО и ЕС.

Иранският говорител заявява, че всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той нарича "агресия и военни престъпления". Багаи призова България да не се превръща в съучастник на "агресорите и закононарушителите".