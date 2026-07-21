Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация

Две седмици след след подновяването на военните действия в Близкия изток - поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран, но и надежда за деескалация. Иранска делегация пристигна в Пакистан за срещи с посредници след отправеното предложение за 10-дневно примирие. Пазарите реагираха положително и петролът поевтиня. На този фон Доналд Тръмп приема в Белия дом ливанския президент Мишел Аун, който се очаква да убеди американския си колега да окаже натиск над Израел да се изтегли от Южен Ливан. Условието на Тел Авив е разоръжаване на проиранската шиитска организация Хизбула, която разпали втори фронт в конфликта, атакувайки Израел в знак на солидарност с Иран.

Посредници предлагат 10-дневно примирие в опит да бъде спасено споразумението между Вашингтон и Техеран от 17 юни. В Исламабад при закрити врата се проведе среща на ирански и пакистански висши представители.

Есмаел Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Получихме предложения, направени от различни посредници. Бих предпочел да не навлизам в подробности, но основното е, че през последните дни дипломатическите усилия бяха активни".

Въпреки надеждите за деескалация, американските удари по ирански военни обекти продължиха за десета поредна нощ. В отговор Иран атакува два танкера в Ормузкия проток и цели в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Мансур, жител на Техеран: "Те се опитват да окажат натиск, за да се повдигне отново въпроса за преговорите, но досега виждаме, че не спазват нищо от това, което подписват".

Близо 100 американски военни са били ранени в Близкия изток след подновената размяна на удари през последните две седмици. Признанието на Пентагона дойде часове, след идентифицирането на двама американски военнослужещи, загинали при атака срещу въздушна база в Йордания в петък. Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение за повишен риск за сигурността.

Държавен Департамент на САЩ: "Американските граждани, които в момента се намират в Близкия изток, да са с повишена бдителност и да бъдат подготвени за възможни отменени полети, затваряне на въздушното пространство и потенциални затруднения при пътуване".

Хутите в Йемен, едно от прокситата на Техеран в региона, заплашиха да наложат морска блокада на Саудитска Арабия, където е другият стратегически проток - Баб Ел-Мандеб. Затварянето му би намалило световните доставки на петрол със 7% и би открило потенциално нов фронт срещу САЩ.

Раздвижване и на втората линия в конфликта в Близкия изток. Ливанската армия започна да се разполага в договорените според примирието с Израел "пилотни зони" в Южен Ливан, контролирани досега от израелската армия.