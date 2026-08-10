Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия

Земетресение със сила 7,4 по Рихтер разлюля Колумбия. Жертвите са най-малко 40. В ход е мащабна издирвателна операция.

Малко след 7.30 часа сутринта местно време земята в Колумбия започва да се люлее. Епицентърът на труса е в района на Сан Хосе дел Палмар, който е на около 400 км от столицата Богота, където земетресението също е усетено.

Иван Армандо Перес, венецуелски инженер в Богота: „Малко се изплашихме когато започна да люлее. Не беше твърде силно, но беше много дълго. Започваш да се страхуваш, че ще стане по-зле, че ще се усили. Особено за нас - аз идвам от Венецуела. Не бях по време на труса там, но видях последствията.“

Сред най-засегнатите градове е Кали. В ход е издирването на оцелели сред десетките изравнени със земята сгради.

Алехандро Едел, кмет на Кали: „Моля, гражданите да останат спокойни. Проверете сградите, в които се намирате - ако има големи пукнатини - напуснете незабавно. Докладвайте за щети, които ние все още не сме видели. И, моля, помагайте на спасителните екипи при необходимост.“

Сериозни щети има и в град Манисалес. Шест летища спряха работа заради разрушения. Президентът на Колумбия обяви, че следи ситуацията.

Абелардо де ла Есприела, президент на Колумбия: „Свикал съм спешна среща на обединения команден център при спешни случи в Богота. Ще бъда там с целия си екип, за да може да се вземат бързи решения и да се действа. Не сте сами. Колумбия има президент, който е дълбоко загрижен за своя народ и ще направи всичко по силите си, за да ви помогне в тези трудни времена."

Освен в Колумбия, трусът е усетен и в Еквадор, и Панама. През юни серия мощни земетресния разлюляха и Венецуела, загинаха повече от 6 000 души.