Възстановяват варненския балетен конкурс

Варненският балетен конкурс – първият в света подобен танцов форум, може да бъде възроден. През лятото на 2028-а или 2029-а година на сцената на Летния театър отново да видим звездите на големия световен балет. Държавата, областната управа на Варна и Общината обединяват усилия в работна група, за да може след спирането на балетната Олимпиада преди 6 години този изключително важен и престижен форум да започне отново.

Годината е 1964-а. Летният театър на Варна събира елита на първия балетен конкурс в света. В следващите 56 години на неговата сцена танцуват над 3 хиляди участници от 30 държави. Първите си отличия тук получават Владимир Василиев, Михаил Баришников и Силви Гилем, Наталия Макарова и Патрик Дюпон, Хосе Мартинес и Йоко Моришита. От Варна започват българските звезди Красимира Колдамова и Вера Кирова, Калина Богоева, Ясен Вълчанов и Дилара Мехмедова.

След спорове и финансови проблеми през 2020-а година най-старият и най-престижен балетен форум в света спира. А от днес започва работата за неговото възстановяване под егидата на Министерството на културата.

Евтим Милошев, министър на културата: „Разбира се, трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, от гледна точка на правилното позициониране и актуализиране, от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство.“

Финансирането и организацията са най-важните въпроси за решаване. Трябва да се изясни и спорът за правата върху търговската марка между Община Варна и частната фондация „Международен балетен конкурс – Варна“.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: „Смятам, че темата с марката по един или друг начин ще бъде решена и много е важно да се намери начинът, по който ще се организира всичко това.“

Възстановяването на Международния балетен конкурс ще подпомогне и туризма.

Марио Смърков, областен управител на Варненска област: „Предвид значимостта на тази прекрасна кауза, няма трудности, които могат да ни спрат.“ Илин Димитров, министър на туризма: „Ние можем да дадем едно обещание за един по-дълъг сезон, за повече чартъри, за повече полети.“

Едновременно трябва да се работи и по проекта за ремонт на Летния театър. Амбицията е най-късно след три години Варна отново да е домакин на балетната Олимпиада.