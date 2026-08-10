НАП не откри сериозни нарушения на големите фестивали в Бургас

Инспекторите на Националната агенция за приходите не откриха съществени нарушения на големите музикални фестивали, проведени в Бургаска област и Банско през миналата седмица. Два от фестивалите бяха поставени под постоянен мониторинг от страна на Агенцията, а в единия беше извършена и пълна инвентаризация.

„Добрата фискална дисциплина, която констатирахме по време на тези музикални събития, е знак, че организаторите и промоутърите се стремят да спазват данъчно-осигурителното законодателство. Въведените безкасови плащания осигуряват по-голяма прозрачност на финансовите операции и позволяват реалните обороти от събитията да бъдат отчитани коректно, което е видно от резултатите от извършените постоянни наблюдения. Това показва добро фискално поведение, което НАП, като контролиращ орган, подкрепя“, коментира Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Снимки: НАП

„Международните фестивали, които се провеждат на територията на България, играят съществена роля за оформянето на имиджа на страната ни като място с изявени традиции в провеждането на музикални събития. Установените добри фискални практики са позитивна тенденция предвид и предстоящото домакинство на България на международния песенен конкурс „Евровизия“ през следващата година“, допълни тя.

От началото на лятната контролна кампания приходната агенция е извършила над 2200 проверки по Черноморието, при които са установени около 700 нарушения. Сред най-честите от тях са неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на обороти. Делът на нарушенията спрямо броя на проверките е най-голям в Бургаска област, като достига 42%. Заради установено неспазване на законодателството под постоянно наблюдение са поставени 25 обекта, като 20 от тях са на територията на Южното Черноморие.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.