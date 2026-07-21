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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна ескалация

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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десети ден удари близкия изток сащ предупредиха възможна ескалация
Снимка: АП/БТА
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Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение до американците по целия свят за повишена предпазливост на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран.

Обстановката остава сложна, с потенциал за непредвидена ескалация, се посочва в предупреждението. Американците в Близкия изток трябва да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушното пространство и прекъсвания в пътуванията. От Централното командване на въоръжените сили съобщиха, че продължават ударите срещу цели в Иран. Иран извърши нови атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Два петролни танкера горят, а екипажите им са евакуирани. Иран атакува и американски цели в Бахрейн и Кувейт.

#десети ден удари #ескалация #САЩ #Иран

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