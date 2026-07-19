Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"

Взаимната размяна на удари в Близкия изток не стихва.

Иран изстреля ракети срещу страни от Персийския залив и Йордания, след като за седми пореден ден беше подложен на масиран американски обстрел.

В Кувейт е ударена пречиствателна станция за вода - един от малкото източници на питейна вода за страната.

Все по-далечни изглеждат перспективите за подновяване на мирните преговори между Вашингтони Техеран, а от Ислямската република се заканиха, че ако Съединените щати не прекратят скоро ударите, ще последва много по-голяма ескалация. В изявление преди минути иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви, че Вашингтон многократно нарушава ангажиментите си и скоро ще получи "незабравим урок".