БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Взаимната размяна на удари в Близкия изток не стихва.

Иран изстреля ракети срещу страни от Персийския залив и Йордания, след като за седми пореден ден беше подложен на масиран американски обстрел.

В Кувейт е ударена пречиствателна станция за вода - един от малкото източници на питейна вода за страната.

Все по-далечни изглеждат перспективите за подновяване на мирните преговори между Вашингтони Техеран, а от Ислямската република се заканиха, че ако Съединените щати не прекратят скоро ударите, ще последва много по-голяма ескалация. В изявление преди минути иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви, че Вашингтон многократно нарушава ангажиментите си и скоро ще получи "незабравим урок".

#незабравим урок #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
САЩ и Канада
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Чете се за: 06:22 мин.
Национални отбори
Ограничават движението на камиони по АМ "Тракия" и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пожарът край Стара Загора е овладян, екипи дежуриха през нощта
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Русия атакува Киев с балистични ракети
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Американски военни загинаха в Йордания
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ