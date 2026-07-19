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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Конфликтът в Близкия изток: Американски военни загинаха в Йордания

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Конфликтът в Близкия изток: Американски военни загинаха в Йордания
Снимка: БГНЕС
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Съединените щати завършиха тази сутрин нова серия от удари срещу Иран, след като двама техни военнослужещи бяха убити, а трети беше обявен за изчезнал при иранска атака срещу база в Йордания вчера.

Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за "опитите си да ескалира конфликта."

Иран подложи съюзниците на Съединените щати – Кувейт, Бахрейн и Йордания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран.

По данни на министерството на здравеопазването в Техеран през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта досега са 14.

#нарушеното примирие #САЩ - Иран #войната в Близкия изток

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