Вътрешните министри на България и Турция обсъдиха управлението по общата ни граница

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи е на посещение в България и проведе среща с българския си колега Иван Демерджиев. Във фокуса на разговорите са засилването на сътрудничеството между двете страни в борбата с организираната престъпност и по-специално "новото поколение престъпни структури, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите".

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Благодаря на министър Чифчи за посещението. Неговото посещение е ясен знак за нивото на добросъседските отношения между България и Турция, които са основани на партньорство, на взаимно доверие и уважение. Имахме възможност да обсъдим много въпроси както на политическо, така и на професионално ниво. Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата.“

Демерджиев подчерта, че са споделили вижданията на турската страна, че престъпленията извършвани от млади хора са един феномен, с който трябва да се борим.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Коментирахме и подробно въпросът по охраната и управлението по общата ни граница. И набелязахме редица мерки, които да оптимизират този процес.“

Демерджев обяви, че на свой ред е поел ангажимент да върне визитата в Турция, както и да участва в поредното заседание на тристранния формат между България, Турция и Гърция за борба с нелегалната миграция и опазване на границата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Доброто взаимодействие между министерствата на вътрешните работи безспорно е една солидна основа, върху която да се надградят и да се доразвият двустранните отношения.“

Турският вътрешен министър коментира, че освен двустранна среща са имали и среща между двете делегации.

Снимки: БТА

Мустафа Чифтчи, вътрешен министър на Турция: „Една от основните теми, които разисквахме бяха трансгранични престъпления. Ние от известно време като министерство на вътрешните работи на Република Турция водим усилена борба с престъпление от „ново поколения“. За съжаление този вид престъпления от „ново поколение“ се превръщат и в терористични такива. Като две съседни страни мислим, че от особено значение и от особена важност е да си сътрудничим в тази насока, за да може и двете страни да водят успешна борба с т.н. „престъпления от ново поколение“.“

Той допълни, че друга важна тема, която са разисквали е борбата с наркотрафика. И допълни още, че е много важно да си сътрудничим в борбата с такъв вид престъпления.