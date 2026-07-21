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Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер

Милена Кирова от Милена Кирова
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комисията отбрана одобри разполагането американски самолета 250 военни летище безмер
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Комисията по отбрана прие предложението на кабинета депутатите да разрешат разполагането на 8 американски самолета и 250 военнослужещи на летище Безмер. В подкрепа гласуваха 11 души, един е против, а двама се въздържаха.

Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма – това заяви военният министър във връзка с разполагането на американските самолети на летище Безмер. Той обвини в лъжа предишното редовно правителство като попита ако самолетите, които само допреди няколко месеца бяха разположени на гражданското летище в София са били действително за учения, то какви мисии са изпълнявали.

ГЕРБ-СДС му опонираха като заявиха, че целта на разполагане на тези самолети е била за учения докато целта сега е напълно различна, а именно участие във военна операция. От ПП, ДБ и “Възраждане” поставиха въпроса за потенциалните рискове за нашата страна, а от ДПС се обявиха за разполагането на самолетите.

Разполагането на американски самолети на летище “Безмер” не е повод за притеснение според военния министър.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Летище Безмер е част от съвместни съоръжения за ползване съгласно едно споразумение, което е подписано 2006 година. БНТ: А сега имате ли притеснения? – За кое? За разполагането на тези самолети на летище "Безмер"? Аз и преди не съм имал притеснения за разполагането на гражданските летища, но имаше притеснение от гражданското, от българското население. Сега нямам никакво притеснение, както и преди, за разполагането на летище Безмер."

Искането за разполагане на американски самолети у нас по времето на кабинета “Желязков” и сега е с един и същи мотив, заяви военният министър.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Това, че предното правителство позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учения, нито е имало нещо друго. Ако е имало учения, искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, от ДБ, всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой бил ръководител на ученията, кога са проведени конференциите за планиране на учения."

Сега е направен е анализ на риска, увери министърът.

Иван Димитров – депутат от ПГ на “Прогресивна България”: "Жителите на област Ямбол са разтревожени."

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма."

ГЕРБ-СДС опонираха на министъра.

Георг Георгиев – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Първата нота е за усилено предно присъствие и учение. To вие или трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират или да признаете, че сега ситуацията е различна. Вие искате разрешение за участие във военна операция."

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Ясно е как се организират учения. Учения не се организират ат хок ей така: хоп от днес за утре. Трябва да има планиращи конференции. Такива планиращи конференции не са проведени."

ПП, ДБ и “Възраждане” попитаха за потенциалните рискове.

Ивайло Мирчев – депутат от ПГ на ДБ: "Не смятате ли, че това е въвличането на България във война и какво се е променило в позицията на "Прогресивна България"?

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Някой от ПБ бил казал, че било въвличане във война – не съм го казал аз."

Радослав Рибарски – депутат от ПГ на ПП: "Поставя ли България като легитимна военна цел за страната, която се отбранява?"

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "България не участва в операцията и със сили, и със средства. Преди няколко месеца не сме били цел заради разполагането на самолетите на летище “Васил Левски”."

Ивелин Първанов – депутат от ПГ на “Възраждане”: "Страната, която е нападната – тя решава кое е заплаха за нея. Превръщате България в легитимна военна цел."

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Пряка заплаха за националната ни сигурност няма."

Иво Цанев – депутат от ПГ на ДПС: "Крайно време е страната ни да е там, където й е мястото - в НАТО като предвидим съюзник."

Не е взето решение как ще бъдат зареждани самолетите, каза още военният министър.

снимки: БТА

#авиобаза "Безмер" #Димитър Стоянов #комисия по отбрана #американски самолети #американски военни #летище безмер

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