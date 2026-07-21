Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър

Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма, повтори Димитър Стоянов
Разполагането на американски самолети на летище Безмер не притеснява министъра на отбраната Димитър Стоянов. Летище Безмер е част от съвместни съоръжения за ползване съгласно едно споразумение, което е подписано 2016 г., уточни той.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Аз и преди не съм имал притеснения за разполагането на гражданските летища, но имаше притеснение от гражданското, от българското население. Сега нямам никакво притеснение, както и преди, за разполагането на летище Безмер."
"Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма", категори1ен беше той.
Искането за разполагане на американски самолети у нас по времето на кабинета "Желязков" и сега е с един и същи мотив. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов и критикува предишната власт.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Причината е една и съща. Това, че правителството си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учения, нито е имало нещо друго. Ако е имало учения, искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, от ДБ, всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой бил ръководител на ученията, кога са проведени конференциите за планиране на учения."