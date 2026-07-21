Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър

Разполагането на американски самолети на летище Безмер не притеснява министъра на отбраната Димитър Стоянов. Летище Безмер е част от съвместни съоръжения за ползване съгласно едно споразумение, което е подписано 2016 г., уточни той.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Аз и преди не съм имал притеснения за разполагането на гражданските летища, но имаше притеснение от гражданското, от българското население. Сега нямам никакво притеснение, както и преди, за разполагането на летище Безмер."

"Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма", категори1ен беше той.

Искането за разполагане на американски самолети у нас по времето на кабинета "Желязков" и сега е с един и същи мотив. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов и критикува предишната власт.