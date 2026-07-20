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Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на летище "Безмер"

Николай Минков от Николай Минков
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Чете се за: 06:17 мин.
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Премиерът Радев съобщи, че САЩ са изпратили нота за разполагането им, но решението трябва да се вземе от НС

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Съединените щати са поискали с нота пребиваването на до 8 самолети - цистерни на летище "Безмер" за участие във военната операция в Близикя изток. Това съобщи министър-председателят Румен Радев. В късния следобед кабинетът взе решение да даде съгласие и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение.

В късния следобед, с решение 558 правителството предлага на НС да даде разрешение за пребиваването на летище "Безмер" до 8 самолета Бойнг КС 135, заедно с техния екипаж и до 250 военнослужещи, наземен и помощен персонал, с щатното им въоръжение и техника за периода от 24 юли до 1 октомври. Не закъсняха и политическите реакции.

Нотата е получена на 17 юли, в края на деня.

Румен Радев, министър-председател: "Получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток, позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. Летище "Безмер" е военна база за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент."

Радев обвини предишните две правителства, че са заобиколили парламента за базиране на 10-те американски цистерни през февруари.

Румен Радев, министър-председател: "Правителството на Пеевски и Борисов излъга за характера на това пребазиране. Заобиколи българския парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. В последствие служебният кабинет на Гюров удължи с решение на МС престоя, а от нашето правителство към края на май бе поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Проблемът беше, че военните самолети бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата."

От ГЕРБ не се съгласиха, показаха предишната нота и казаха, че тогава е ставало дума за учения.

Христо Гаджев, ГЕРБ: "Ние ще поискаме от министерство но отбраната, като стане време да се разглежда това в парламента и двете ноти - тази от февруари, и тази от юли месец. Вчера малко преди финала на световното бяхме уведомени в чата на комисията по отбрана, че ще има извънредно заседание утре без да е ясно дори и на колегите от "Прогресивна България" какво ще гледаме, очевидно мотивите са вече различни - едно от февруари за участие в учение, сега вече за участие във военни операции, използването на летищата за такъв тип мисии."

Все пак от ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят новото американско искане.

И ДПС обявиха в позиция, че ще го подкрепят. Заради твърдото им убеждение като евроатлантици.

Делян Пеевски, лидер на ДПС: "ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“. Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава."

От ДБ вече настояват президентът Йотова да свика КСНС и заради ситуацията в Близкия Изток , не само заради Украйна.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Преди да гласуваме за предложението на премиера Радев отново да се върнат американските военни цистерни отново в България, ние трябва да получим пълната информация от самия премиер, от министъра на отбраната, от българските служби и за да разберем напредъка и по отношение махане на визите на България."

От ПП очакват да видят препоръките на премиера за разполагането на 8 самолета в база "Безмер" и искат да знаят какво става с визите за Съединените щати

"Продължаваме Промяната":"Според Българската конституция външната политика се формира от правителството. С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия. Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ."

"Възраждане" са обявиха против.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство и нека да не се размиват нещата, че парламентът е решил. Не, не е решил парламента, решил е Радев. "Възраждане" е единствената сила, която няма да подкрепи включването на България и в тази война и категорично сме против."

Предстои утре искането да бъде обсъдено в комисията по отбрана, а окончателното решение да бъде гласувано в пленарната зала.

#самолети цистерни #политически реакции #подкрепа

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