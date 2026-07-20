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Делян Пеевски: Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза "Безмер"

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Делян Пеевски: Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза "Безмер"
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Парламентарната група на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза "Безмер", поискано с нота от американското посолство.

"От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.", се посочва в съобщение от партията.

"Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава."

#самолети-цистерни #американски самолети #делян пеевски #ДПС

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