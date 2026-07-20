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Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Правителството на Борисов и Пеевски заобиколи българския парламент при разрешението за американските самолети на летище "Васил Левски", заяви още премиерът

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Премиерът Румен Радев обвини правителството на Борисов и Пеевски, че са заблудили обществото относно причините за разрешението американски военни самолети да пребивават на летище "Васил Левски" и са заобиколили Народното събрание при вземането на решението. По думите му разрешението за използване на гражданското летище за военни самолети е било проблематично заради близостта до столицата и спецификата на обекта. Това каза той при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, която се провежда в столичен хотел.

"Правителството на Пеевски и Борисов излъга за причината за разрешението, което даде за пребиваване на американските самолети на летище "Васил Левски" и заобиколи българския парламент, който трябваше да вземе решение за пребазиране. Впоследствие служебният кабинет на Гюров удължи с решение на Министерския съвет престоя, а от нашето правителство към края на месец май беше поискано да го удължим за един чувствително по-дълъг период", заяви Радев.

"Проблемът беше, че военните самолети бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата", заяви Радев. Той посочи, че България е предложила на американските си съюзници да използват военните авиобази "Безмер" и "Граф Игнатиево", но това предложение не е било прието.

Премиерът уточни, че след това срокът на разрешението е бил съкратен до 30 юни, за да се даде възможност на американската страна да намери ново място за пребазиране.

"Така че те си тръгнаха до края на юни", каза Радев.

Радев съобщи още, че преди 17 дни България е получила нота от американското посолство с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“. Искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.

Премиерът подчерта, че "Безмер" е съоръжение за съвместно използване по силата на това споразумение, но България все още не е дала разрешение за разполагането на самолетите.

"До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент", уточни министър-председателят.

"Така че днес с решение на Министерския съвет ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище "Безмер". Ето, това е част от важната дипломация и наистина сериозната политика, която трябва да води България, така че да изпълнява своите национални интереси".

#премиера Румен Радев #конференция

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