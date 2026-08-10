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Лаборатории за кръвни проби за наркотици: МВР открива две нови звена в Пловдив и Бургас

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Общият брой на лабораториите в страната за установяване употреба на алкохол или наркотици от водачи на МПС става шест

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес две нови лаборатории за кръвни проби за наркотици. Те ще са Пловдив и Бургас.

Лабораториите ще осигуряват възможности за по-бързи и прецизни изследвания на веществени доказателства, свързани с токсикологични и химични анализи. Като основната цел е бързо и надеждно установяване употребата на алкохол или наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства.

Така общият брой на лабораториите в цялата страна става шест. В момента всички кръвни проби се обработват само от четири лаборатории страната – три в София и една във Варна.

#лаборатории за кръвни проби #Иван Демержиев #наркотици

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