Лаборатории за кръвни проби за наркотици: МВР открива две нови звена в Пловдив и Бургас

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес две нови лаборатории за кръвни проби за наркотици. Те ще са Пловдив и Бургас.

Лабораториите ще осигуряват възможности за по-бързи и прецизни изследвания на веществени доказателства, свързани с токсикологични и химични анализи. Като основната цел е бързо и надеждно установяване употребата на алкохол или наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства.

Така общият брой на лабораториите в цялата страна става шест. В момента всички кръвни проби се обработват само от четири лаборатории страната – три в София и една във Варна.