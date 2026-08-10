Лаборатории за кръвни проби за наркотици: МВР открива две нови звена в Пловдив и Бургас

Общият брой на лабораториите в страната за установяване употреба на алкохол или наркотици от водачи на МПС става шест
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес две нови лаборатории за кръвни проби за наркотици. Те ще са Пловдив и Бургас.
Лабораториите ще осигуряват възможности за по-бързи и прецизни изследвания на веществени доказателства, свързани с токсикологични и химични анализи. Като основната цел е бързо и надеждно установяване употребата на алкохол или наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства.
Така общият брой на лабораториите в цялата страна става шест. В момента всички кръвни проби се обработват само от четири лаборатории страната – три в София и една във Варна.