Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Президентът Илияна Йотова отново ще призове правителството на Република Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова. Казусът с младото момиче от Кочани, което има и българско гражданство, ви разказваме само по БНТ. Йотова заяви, че вече 4 месеца няма отговор от властите там дали може български лекари да отидат и да лекуват Ива на място.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което им предложих е да получим разрешение български екип от лекари-специалисти да отидат и да прегледат момичето на място. От април досега нямам отговор. Още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение – едно младо момиче да остане инвалид само, защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за XXI век."