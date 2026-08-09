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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БНТ
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Президентът Илияна Йотова отново ще призове правителството на Република Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова. Казусът с младото момиче от Кочани, което има и българско гражданство, ви разказваме само по БНТ. Йотова заяви, че вече 4 месеца няма отговор от властите там дали може български лекари да отидат и да лекуват Ива на място.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което им предложих е да получим разрешение български екип от лекари-специалисти да отидат и да прегледат момичето на място. От април досега нямам отговор. Още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение – едно младо момиче да остане инвалид само, защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за XXI век."

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